استمرار الأجواء الماطرة في ليبيا مع توقعات بتحسن الطقس الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط الأمطار، على مناطق شمال شرق ليبيا.

وأوضح، أن الفرصة تشمل، من مساء هذا اليوم، مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحيانًا يوم الغد على بعض المناطق الساحلية الممتدة من رأس وحتى الجبل الأخضر.

ويصاحب الأمطار، ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر، ليوم الغد، على بعض مرتفعات الجبل الغربي، والجبل الأخضر.

وأضاف المركز، أن الأجواء تبقى باردة نسبيًا هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق البلاد. وتتراوح، درجات الحرارة القصوى، ما بين 11 و18 درجة مئوية، على أغلب مناطق ليبيا.

وقال، إن من المتوقع، أن تنقشع السحب وتستقر الأجواء تدريجياً بداية من يوم الأحد، على مناطق الشمال الغربي.

وأضاف، أن الاستقرار في حالة الطقس سيشمل، بداية من يوم الإثنين، أغلب مناطق ليبيا، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.