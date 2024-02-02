ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال الـ11أشهر الأولى من 2023 لتسجل 1.6 مليار دولار 

أخبار ليبيا 24

ارتفعت الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال الـ11أشهر الأولى من عام 2023 لتسجل 1.6 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأكد الجهاز بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، أن قيمة الصادرات في 2023 ارتفعت بنحو 48%، عن عام 2022 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات حوالي 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأوضح الجهاز المركزي أن قيمة الواردات المصرية من ليبيا بلغت قرابة 61.7 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28 %.

وذكر أن البيانات أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 42%.