أسعار النفط ترتفع في التعاملات المبكرة لكنها تتجه صوب خسائر أسبوعية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت، أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد قرار أوبك + بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط، دون تغيير، على الرغم من أن المؤشرات القياسية، تتجه نحو خسائر أسبوعية، وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت، العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 79.07 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.12 دولار للبرميل.

وقال مصدران في أوبك+، يوم الخميس، إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط، دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت، ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، المعمول بها في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بتخفيضات الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، في الربع الأول، كما أعلن في نوفمبر.

كما دعمت، أسعار النفط أيضًا، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بإبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، في نطاق 5.25-5.50٪ وتعليقات رئيسه جيروم بأول، الذي قال، إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وسوف تنخفض في الأشهر المقبلة.