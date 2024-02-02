أرقام مفزعة.. “اليونسيف” تكشف عن مأساة نفسية للأطفال في غزة

أخبار ليبيا 24

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، عن أن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفة أن جميع الأطفال تقريبا في قطاع غزة بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

وقال جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب /اليونيسف/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال تصريحات صحفية اليوم، إن الأطفال تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف.

وتابع: “قبل هذه الحرب، كانت /اليونيسف/ تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة، واليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريبا بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو أربعة أشهر على قطاع غزة إلى 27 ألفا و131 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و66 ألفا و287 جريحا.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا، و148 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما نسف الطيران الحربي للاحتلال منازل سكنية غربي مدينة خان يونس.

كما أوضحت أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ويمنع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.