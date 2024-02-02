أردوغان وكريسترسون يبحثان انضمام السويد للناتو

في اتصالٍ هاتفي ، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، بحث أردوغان وكريسترسون أيضاً ، المسائل الإقليمية والدولية.

وخلال الاتصال أعرب الرئيس أردوغان لكريسترسون عن ثقته في ايفاء ستوكهولم لمسؤولياتها الواردة في المذكرة الثلاثية التي وقعتها تركيا والسويد وفنلندا (بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو)، بما ينسجم مع روح التحالف.

وأكد الرئيس التركي ضرورة بدء تفعيل آلية التعاون في مجال الأمن بين البلدين، وأهمية تقديم السويد الدعم لتركيا في مكافحتها للإرهاب.