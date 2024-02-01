118 شهيدا خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد الضحايا في غزة لأكثر من 27 ألف شهيد

كشفت وزارة الصحة في غزة عن أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بلغت 27019 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت الصحة في بيان لها اليوم، إن 118 شخصا على الأقل استشهدوا في الـ 24 ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66139 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأضافت الصحة في غزة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ومن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر 561 قتيلا، والجرحى 2812 مصابا.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ118 حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.