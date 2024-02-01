ورشة علمية حول التنمية في الطاقات المتجددة بسبها

أخبار ليبيا 24

عقدت كلية العلوم التقنية بسبها ورشة علمية حول التنمية في مجال الطاقات المتجددة، ناقشت المصاعب والتحديات التي تواجه التنمية في هذا المجال، وسبل تعزيز التوعية فيما يخص الطاقات المتجددة، وشارك في الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والبُحاث من ليبيا وبريطانيا وايطاليا.

وقال رئيس اللجنة العلمية للورشة طه الحضيري لوكالة أخبارليبيا24، إن الورشة تأتي ضمن التحضيرات التي تشرف عليها الكلية لعقد المؤتمر العلمي نهاية العام الحالي تحديدا في نوفمبر، لذلك تنعقد هذه الورشة وعدة نشاطات علمية لمناقشة ذات الموضوع من جوانب علمية مختلفة، مشيرا إلى أن مشاركة بحّاث دوليين سيعزز من قيمة المعارف المضافة لهذه الورشة العلمية ولأعضاء هيئة التدريس فيها.

وأكد الحضيري على أن الورشة العلمية تعتبر نتاج لتضافر جهود عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في شئون الطاقات المتجددة، وهو مجال لا تزال المعارف فيه بحاجة للمزيد من المتابعة والبحث والمناقشة والاستفادة من تجارب الدول التي قطعت أشواط كبيرة في مجال استخدام الطاقات المتجددة عبر سنوات طويلة من البحث والدراسات.