نتيجة توترات الشرق الأوسط.. مسؤول روسي يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا

أخبار ليبيا 24 : متابعات

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر لها تأثير كبير على ما يحدث في سوق النفط العالمية، مشيرا إلى أهمية مراقبة السوق باستمرار.

وقال نوفاك في مقابلة تلفزيونية عقب اجتماع لجنة مراقبة مجموعة “أوبك+” اليوم الخميس: “بطبيعة الحال، يتأثر الوضع في السوق بشكل كبير بما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث هناك توتر.

ومن ناحية أخرى هناك تغيرات كبيرة في العلاقات التجارية وسلاسل النقل والخدمات اللوجستية ما يؤثر على تكلفة الشحن ويساهم في نقص بعدد الناقلات المتاحة ما يؤثر على السوق أيضا”.

وأضاف المسؤول الروسي: “لذلك، من المهم جدا أن نراقب السوق بشكل مستمر حتى نتمكن في أي لحظة من اتخاذ القرارات المناسبة لضبط إجراءاتنا (مجموعة “أوبك+”) التي تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق”.

وكان نائب رئيس الوزراء أشار في وقت سابق إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2024 سيعتمد على نمو الاقتصاد العالمي، وبحسب خبراء، فإنه سينمو بنحو مليوني برميل يوميا.

وقبل يومين، أعلن صندوق النقد الدولي أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 % على خلفية توتر الأوضاع في البحر الأحمر، ولفت إلى أن “تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024”.