لمحاربة الشيخوخة.. الكشف عن الحد الأدنى لممارسة الرياضة يوميا

أخبار ليبيا 24 : متابعات

كشفت دراسة حديثة عن أن أقل من نصف ساعة من المشي أو السباحة أو لعب التنس كل يوم يمكن أن يقلل من خطر “السقوط في سن الشيخوخة”.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة “الصن” البريطانية فإن النساء المتقاعدات كن أقل عرضة للشيخوخة بنسبة الثلث إذا مارسن ما لا يقل عن ساعتين ونصف من التمارين الخفيفة كل أسبوع، أي مايعادل 22 دقيقة فقط في اليوم.

واستخدم البحث بيانات من 7139 امرأة تتراوح أعمارهن بين 65 و73 عاما في أستراليا.

ووجد أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا تقلل من خطر الشيخوخة بنسبة 26 بالمئة، في حين أن أكثر من 300 دقيقة تقلل من الخطر بنسبة 34 بالمئة.

وكان المشي السريع كافيا لتقليل المخاطر بنسبة 17 بالمئة مقارنة بعدم ممارسة الرياضة على الإطلاق.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن المتقاعدين يجب أن يواظبوا على ممارسة النشاط اليومي.

يمكن أن يشمل ذلك الأعمال المنزلية، والمشي، والرقص، وقص العشب، ويجب أن يتضمن حركات تقوية العضلات لمدة يومين في الأسبوع.