لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تعلن بداية مشروعاتها في بلدية تازربو 

1 فبراير، 2024 10:34 م
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أخبار ليبيا 24 

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار رئيس اللجنة اتفق مع عميد بلدية تازربو إبراهيم جيد الله بداية مشروعاتها في البلدية. 

واطلع العريبي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة في مدينة بنغازي، على احتياجات ومتطلبات البلدية. 

وأكد رئيس اللجنة، على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في بلدية تازربو. 

وأوضحت اللجنة أن هذا الاجتماع لبحث خطط أعمال اللجنة في تحسين الأوضاع للمواطنين من خلال المشروعات التي تهدف إلى تطوير القطاع التعليمي والصحي والخدمي في تازربو. 

1 فبراير، 2024 10:34 م
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