“قادربوه” يناقش آفاق التعاون مع فريق خبراء لجنة العقوبات حول ليبيا بمجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اجتماعاً بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع فريق الخبراء الجديد المكلف من طرف لجنة العقوبات حول ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة واللجنة.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة إن زيارة قادربوه، والوفد المرافق له، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة الختامية للجنة الخبراء الحكومية الدولية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات للأغراض الإجرامية والتي تنعقد خلال الفترة من 28 يناير وحتى 9 فبراير من العام الجاري.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أبدت منسقة فريق الخبراء، رغبة فريقها “في مزيد من التعاون مع مؤسسة سيادية مهمة كهيئة الرقابة الإدارية، نظراً لما يشكله ذلك من أهمية على أداء الفريق لمهامه الممنوحة له وفق قرارات مجلس الأمن”.

من جانبه، أكد قادربوه، على “أهمية هذا التعاون المشترك واستعداد هيئة الرقابة الإدارية للتعاون مع فريق الخبراء ومساعدته لأداء مهمته في جميع مناطق البلاد بما يضمن الشفافية والمصداقية في المعلومات الواردة في تقارير الفريق”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لقضايا الفساد الإداري والمالي وفقا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها في قانون إنشائها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما يأتي تعزيزاً للتعاون المشترك مع مؤسسات الأمم المعنية ومن بينها فريق الخبراء المكلف من مجلس الأمن لمساعدة لجنة العقوبات التابعة للمجلس في تنفيذ ولايتها وفقا للقرارات الصادرة عنه حول ليبيا.