عقب سماع أصوات أعيرة نارية في محيطها.. أمن طرابلس تنفي تعرضها للهجوم

1 فبراير، 2024 2:05 م
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أخبار ليبيا 24

فندت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة حول تعرضها للهجوم؛ وذلك عقب سماع أصوات أعيرة نارية في محيطها، نافية ما أثير بشأن الهجوم عليها أو على أحد مكوناتها.

وأوضحت المديرية إن الأمر يتعلق بعملية ضبط لأحد المطلوبين بمنطقة زناتة، وذلك على تمام الساعة الحادية عشر صباحا وأثناء ضبط أحد الأجهزة الأمنية لأحد المطلوبين بمنطقة زناتة حدث إطلاق نار.

وأكدت أنه لا صحة لشائعة تعرضها أو أحد مكوناتها لهجوم، مشددة على أن منتسبيها في مواقعهم ولن يسمحوا بهز أمن العاصمة.

1 فبراير، 2024 2:05 م
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