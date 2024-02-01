عقب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن.. تنظيف وفتح مجرى عين كعام وربطه بالبحر

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قامت الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، الأربعاء، بتنظيف وفتح مجرى عين كعام وربطه بالبحر، وذلك بالتعاون مع فرع الشركة في طرابلس، وأشارت الشركة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا لتنظيف المجرى بشكل كامل.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنها ركزت في تنظيف المجرى وربطه بالبحر وإزالة الحواجز الترابية والرواسب العالقة التي تحد من تدفق الماء وتؤثر على جودة المجرى.

وقالت الشركة إن أعمال شفط المياه والردم ورش المبيدات لا تزال مستمرة في مناطق مختلفة من المدينة، حيث يجرى تنفيذ هذه الأعمال كجزء من جهود الحفاظ على نظافة وصحة أهالي المدينة.

وأوضحت الشركة أن الفرق تعمل على إزالة المياه المتراكمة والمخلفات الصلبة والسوائل الضارة في المناطق المحددة، وذلك من أجل ضمان بيئة صحية وآمنة.

وتعاني مدينة زليتن من ظاهرة بيئية تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة مما أضطر عددا من سكانها من ترك منازلهم.