شركة النقل البحري: حادثة اختطاف المدير التنفيذي تبرهن على سوء الأمن في طرابلس

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قالت، الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الخميس، في بيان، إن حادثة الهجوم المسلح واختطاف مديرها التنفيذي، خالد خليفة التواتي، ومرافقيه، أمام منزله بمنطقة غوط الشعال، من جهة غير معلومة، يؤكد الغياب التام، لضبط الأفعال الإجرامية ويبرهن، على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

وأعلنت الشركة، رفضها التام لهذه التصرفات المدمرة والمهلكة، وأهابت بكافة الجهات الاعتبارية تدخلها المباشر والعاجل من أجل حرية وسلامة وإخلاء سبيل المدير التنفيذي للشركة، دون أي قيد أو شرط، لضمان سير عملها بما يكفله القانون للجميع.

وقالت، إن حادثة الاختطاف، تؤكد عدم قدرة المواطنين والمؤسسات، في ممارسة مهامهم وحياتهم اليومية، بشكل طبيعي وإنساني، ويضرب بعرض الحائط بمنشور، رئيس حكومة الوحدة، القاضي بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، بجميع مسمياتها أو استخدام نفوذها، في عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية، وعدم ممارسة أي ضغط، على مسار عملها، تحت أي ذريعة كانت.

وأكدت، الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، حسن تعاون جميع موظفيها، مع كافة جهات الرقابة والمتابعة والمحاسبة القانونية، والتزامها بواجباتها القانونية.

تفاصيل عملية الاختطاف

وأوضحت الشركة، أن الحادثة وقعت بتاريخ 31 يناير 2024، وذلك بعد الانتهاء من انعقاد اجتماع، مجلس الإدارة الأول للعام2024، والذي ناقش محاور أساسية، أهمها نشاط الشركة للعام 2023.

وقالت، إن فور مغادرة المدير التنفيذي، مقر الشركة، عائدًا إلى منزله رفقة بعضًا من مرافقيه، تعرضوا إلى هجوم مسلح أمام منزله الكائن بمنطقة غوط الشعال.

وأضافت، أن مجموعة مسلحة، تقود مركبتين تحمل لوحات مدنية، قامت بإطلاق وابل من الرصاص وقامت باختطافهم جميعًا، ومن ثم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة وبدون معرفة الأسباب، التي أدت إلى هذا الفعل الخطير، الذي يهدد السلم المجتمعي.

وقالت، إن بعد حوالي الساعتين تم إطلاق سراح المرافقين، من أحد المواقع الأمنية الكائنة بمنطقة الفلاح، بالقرب من الجسر الحديدي، مع استمرار الاختطاف والإخفاء القسري للمدير التنفيذي، دون معرفة الأسباب ومن هو المسؤول عن عملية اختطافه وماهية وضعه الصحي حتى الآن.

وأكدت، أن هذا الأمر يشكل خرقًا قانونيًا ويتوافر بموجبه، عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن، هذا الحادث يأتي بعد خمسة أشهر من حادثة اختطاف مماثلة تعرض لها المدير التنفيذي للشركة، الأمر الذي بات يشكل ضررًا على سير عمل الشركة والإساءة بسمعتها، والإخلال بواجباتها في السوق المحلي والدولي ويمنع الشركة من استمرار عملها في ظل مثل هذه الجرائم المضرة بالصالح العام.

وحمّلت الشركة، نتائج هذا العمل الإجرامي والمسؤولية القانونية كاملة، على جميع مؤسسات الدولة، وحكومتها وأجهزتها الأمنية، بدون استثناء، رغم علمهم بالواقعة.