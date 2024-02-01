خلال لقائه المنفي .. السيسي يؤكد دعم مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات

1 فبراير، 2024 10:57 ص
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أخبار ليبيا 24

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صباح اليوم الخميس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود حماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ومن جهته، ثمن رئيس المجلس الرئاسي الدور المصري الداعم لـليبيا وما تقدمه من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة، وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وشهد اللقاء تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات.

1 فبراير، 2024 10:57 ص
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