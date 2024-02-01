حمّاد يشارك في افتتاح شركة مختصة بالنقل العام وسيارات الأجرة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

شارك، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، رفقة رئيس أركان الوحدات الأمنية، اللواء خالد حفتر، في حفل افتتاح الشركة المختصة بتسيير خطوط النقل العام وسيارات الأجرة في بنغازي.

وأكد، حمّاد، خلال الافتتاحية، التي حضرها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، على تشجيع المشاريع الاستثمارية والخدمية، التي تدعم المواطن. وأكد حرص الحكومة، على توفير البيئة المناسبة للعمل، في مناطق الدولة.

يذكر أن، بنغازي تفتقد، منذ عشرات السنين، وجود وسائل نقل عامة، وسيارة أجرة.