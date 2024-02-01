حملة قافلة النور الطبية لعلاج العيون بسبها

أخبار ليبيا 24

اطلقت وزارة الصحة بالحكومة الليبية حملة قافلة النور الطبية لعلاج العيون بالتعاون مع أطباء قسم العيون بكلية الطب البشري جامعة بنغازي ومستشفى بنغازي التعليمي، مع مدير مركز سبها الطبي حسيبن أبو زهوة وقسم العيون بالمركز.

وقالت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري لوكالة أخبار ليبيا24، إن الحملة تأتي في طور تحسين وتجويد الخدمات العلاجية التي يقدمها مركز سبها الطبي لكل المواطين بالمنطقة الجنوبية، وقد سبقتها فحوصات وتسجيل بيانات المرضى ممن يحتاجون لإجراء عمليات جراحية، مشيرة إلى أن العمليات التي اجريت ضمن نطاق الحملة شملت عمليات سحب المياه البيضاء وعلاجات الحول وعمليات القرنية، وقف عليها كادر وطني من الأطباء والممرضين وفنيي التخدير والموظفين.

وأوضحت الماهري أن مركز سبها الطبي يسعى بشكل منتظم لتوطين اهم العلاجات في المنطقة الجنوبية، وينظم لأجل ذلك العديد من الحملات العلاجية مع المتخصصين من الأطباء من كافة التخصصات الطبية التي يحتاجها مرضى الجنوب، مبينة أن التواصل والعمل المشترك سيزيد أيضا من خبرات الكوادر المحلية ويفتح أمامها آفاق معرفية مهمة في هذا المجال.