جهاز طارق يكمل أعمال فتح طرق مغلقة بسبها

أخبار ليبيا 24

أكمل جهاز طارق بن زياد للتنمية والإنتاج أعمال فتح المسارات في الشارع الرئيسي بحي المهدية وسط سبها، الذي يربط بين شارع المحلات التجارية والشارع الواسع، والذي كان مغلقا لأكثر من 13عاما، كما تمكن الجهاز من معالجة مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في الطريق التجاري وسط الحي.

وقال عضو المكتب الإعلامي لجهاز طارق بن زياد للتنمية والإنتاج الدوكالي بركان لأخبار ليبيا24، إن أعمال فتح المسار جاءت للتخفيف من أزمة الازدحام المروري في هذا الشارع الحيوي والتجاري، وخاصة قبيل شهر رمضان، كما إن الشارع يعد من أهم المسارات الرئيسية في الحي، وإغلاقه كان بسبب المشاكل والحروب التي شهدتها المدينة في سنوات سابقة.

وأضاف بركان أن الجهاز تمكن من معالجة مياه الصرف الصحي التي تطفح بشكل متكرر في وسط الشارع، ويتوقع أن تعود الحركة إليه بعد تجفيف الأرضية وإكمال أعمال التنظيف التي لا تزال سارية على جانبي الطريق، مشيرا إلى أن الجهاز في طور إنجاز العديد من المشاريع لحل الاختناقات المرورية بالمدينة.