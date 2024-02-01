جماعة الحوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف مدينة الحديدة

في بيانٍ لها ، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت فجر الخميس، عددا من الغارات على محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وقالت قناة ( المسيرة ) الجناح الاعلامي للجماعة عبر منصة “إكس”: “أن العدوان الأمريكي البريطاني يواصل استهداف منطقة الجبّانة بعدد من الغارات”.

وأفاد سكان محليون ، سماعهم دوي انفجارات عنيفة في منطقتي الجبّانة (شمال)، وكيلو 16 (شرق) مدينة الحديدة، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي في أجواء المدينة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة “إكس” بأنه “في الأول من فبراير (شباط الجاري) وعند حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت صنعاء (10.30 ت.غ)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد محطة تحكم أرضية لطائرات بدون طيار و10 مسيرات تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران”.