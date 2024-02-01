تكريم أسر الجرحى والشهداء منتسبي البحث الجنائي بسبها

أخبار ليبيا 24

كرّم وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام ابوزريبة أسر الجرحى والشهداء من منتسبي إدارة البحث الجنائي، ممن سقطوا في التفجير الإرهابي الذي وقع في إحدى البوابات الأمنية بسبها قبل سنوات، وحضر التكريم مدير مديرية أمن سبها وإدارة البحث الجنائي وأسر الجرحى والشهداء وعدد من منتسبي الجهاز.

ووعد الوزير في كلمته التي ألقاها في حفل التكريم بان الوزارة ستتحمل كل تكاليف علاج الجرحى، كما ستتعهد أسر الشهداء بشكل منتظم، موضحا أهمية أن يتلقى الجرحى العناية والرعاية الكاملة كونهم ضحوا من أجل وطنهم في محاربة الإرهاب الذي كان يريد أن يتعول على بلدهم ومدينتهم، كما طالب الوزير سكان سبها والجنوب بتعزيز الجهود ومساندة الأجهزة الأمنية التي تسعى لتحقيق المزيد من المكاسب الأمنية لصالح المواطن.

أسر الجرحى والشهداء بدورها أثنت على البادرة التي قدمتها الوزارة في تكريم منتسبي جهاز البحث الجنائي ممن سقطوا دفاعا عن وطنهم، واعتبرت هذا التكريم بمثابة التشجيع والتحفيز لكل زملاءهم في عملهم الذي يواجهون فيه الخطر كل يوم.