تعليمات عاجلة من بن قدارة لمركز بحوث النفط لإجراء دراسات حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

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وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تعليماته لمركز بحوث النفط بالتوجه إلى مدينة زليتن وإجراء دراسات عاجلة لوضع حلول بشأن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي يعاني منها أهالي المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن قدارة مع عميد بلدية زليتن، ومديري شركات قطاع النفط؛ الواحة، مليتة، البريقة، الوطنية للإنشاءات، مركز بحوث النفط، وعدد من الخبراء الجيولوجيين بالمركز لمناقشة دعم المدينة في مواجهة هذه الأزمة.

وأمس الأربعاء، قامت الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة بتنظيف وفتح مجرى عين كعام وربطه بالبحر، وذلك بالتعاون مع فرع الشركة في طرابلس، وأشارت الشركة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا لتنظيف المجرى بشكل كامل.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنها ركزت في تنظيف المجرى وربطه بالبحر وإزالة الحواجز الترابية والرواسب العالقة التي تحد من تدفق الماء وتؤثر على جودة المجرى.

وقالت الشركة إن أعمال شفط المياه والردم ورش المبيدات لا تزال مستمرة في مناطق مختلفة من المدينة، حيث يجرى تنفيذ هذه الأعمال كجزء من جهود الحفاظ على نظافة وصحة أهالي المدينة.

وتعاني مدينة زليتن من ظاهرة بيئية تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة مما أضطر عددا من سكانها من ترك منازلهم.