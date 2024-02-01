تشكيل قوة أمنية مشتركة بالمنطقة الجنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

1 فبراير، 2024 10:30 ص
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أخبار ليبيا 24

عقدَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية “عصام أبوزريبة”، اجتماعًا أمنيًا موسعاً في مقر الغرفة الأمنية بمدينة سبها، مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة الجنوبية، ومدير جهاز دعم المديريات، بالإضافة إلى مدراء أمن سبها والجفرة والشرقية ووادي عتبة والبوانيس ومرزق وتراغن والشاطئ.

وتم خلال الاجتماع الذي عقده أبوزريبة في سبها الاتفاق على تشكيل قوّة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والمديريات بالمنطقة الجنوبية؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب والجريمة بأنواعها، كما نوقشت آليات ضبط العمل بين الإدارات والأقسام في المنطقة الجنوبية، كما تم بحث أوضاع العناصر الأمنية الوظيفية وتسلسلهم الإداري.

ووجّه الوزير بضرورة صرف مكافآت للعناصر الأمنية المتميزة في أداء عملها، وتنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير العمل الأمني. كما وجه   تعليماته لجميع مديري الإدارات بالتنسيق مع القوّات المسلحة، والعمل المشترك معها في ضبط المطلوبين ومكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط المهربين، ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة الجنوبية.

1 فبراير، 2024 10:30 ص
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