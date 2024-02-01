الوطنية لحقوق الإنسان تدين واقعة اختطاف مدير عام شركة النقل البحري بطرابلس 

أخبار ليبيا 24

أعربت المُؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء واقعة اختطاف مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي بمدينة طرابلس.

الإختطاف والاحتجاز التعسفي للحرية التي تعرض لها مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ” خالد خليفة التواتي ” وذلك ظهر يوم أمس الأربعاء 31 يناير الجاري،

وأوضحت المؤسسة أنه بعد انتهاء التواتي من انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام أمس الأربعاء 2024م ، وفور مغادرته مقر الشركة عائداً إلى منزله رفقة بعضاَ من مرافقيه، تعرض إلى هجوم مسلح أمام منزله الكائن بمنطقة غوط الشعال.

وأكدت المؤسسة أن المجموعة المسلحة تقود مركبتين تحمل لوحات مدنية قامت بإطلاق وابل من الرصاص واختفت التواتي ومرافقيه جميعاً ومن ثم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة وبدون معرفة الأسباب.

وأشارت إلى أنه بعد الساعتين تقريباً تم إطلاق سراح المرافقين من أحد المواقع الأمنية الكائنة بمنطقة الفلاح بالقرب من (الجسر الحديدي) مع استمرار الاختطاف و الإخفاء القسري للمدير التنفيذي للشركة.

وأفادت الوطنية لحقوق الإنسان أنه لم تعرف أسباب الاختطاف ومن هو المسؤول عن عملية الاختطاف وماهية وضعه الصحي حتى الآن.

وبينت المؤسسة أن هذا الأمر – عملية الاختطاف – تشكل خرقاً قانونياً ويتوافر بموجبه عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وذكرت المؤسسة أنّ هذه الواقعة تأتي بعد 5 أشهر من حادثة اختطاف مماثلة تعرض لها التواتي الأمر الذي بات عملاً ممنهجًا يستهدف المسؤولين الحكوميين.

وأشارت إلى أنّ هذا الواقعة تُبرهن على حقيقة الغياب التام لضبط الأفعال ومقاومة الأعمال الإجرامية، ويُبرهن على سُوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

وحملت المُؤسسة، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته الشخصية مطالبة الخاطفين بإطلاق سراحه فوراً دونما أي قيد أو شرط.

وحملت المُؤسسة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، المسؤولية القانونية الكاملة أيضًا حيال هذه الخروقات الأمنية، وعدم الإيفاء بواجبتها والتزاماتها في ضمان أمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية.

وطالبت المُؤسسة، جميع الجهات الأمنية المختصة بتكثيف جهودها التحري والبحث وجمع المعلومات لكشف ملابسات واقعة الاختطاف وضمان كشف مصيره وإطلاق سراحه وملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة.