المصرف المركزي: استقرار في سعر صرف الدولار أمام الدينار

1 فبراير، 2024 11:59 ص
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أخبار ليبيا 24

أظهر سعر صرف الدولار استقرارا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مسجلًا 4.82 دينار وهو ذات السعر المسجل أمس الأربعاء.

وبحسب نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أظهر سعر صرف اليورو انخفضا إلى 5.21 دينار من 5.22 دينار، أمس الأربعاء، في حين ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.11 دينار المسجل أمس.

كما استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

1 فبراير، 2024 11:59 ص
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