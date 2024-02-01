الكوني لـ باتيلي: نحن بحاجة عاجلة لدعم جهود تأمين الحدود والحد من تدفق المهاجرين

أخبار ليبيا 24

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم العملية السياسية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أطلع باتيلي الكوني على اللقاءات التي أجراها مع الأطراف السياسية أخيرًا لتقريب وجهات النظر بينها للخروج من حالة الانسداد السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأكد باتيلي على دعمه لوجهات نظر الأطراف السياسية التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وسعيه لاستمرار التواصل معها لحثها على وضع استقرار ليبيا في أول اهتماماتها.

من جانبه، أشاد الكوني بجهود باتيلي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكد دعم المجلس الرئاسي مساعي البعثة الأممية ودعوة المبعوث الأممي لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية للخروج بتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة.

وناقش اللقاء إلى الوضع غير المستقر في مناطق الجنوب؛ بسبب تدني مستوى الخدمات وموجات نزوح المهاجرين من دول الجوار جراء الوضع الهش في المنافذ الحدودية.

وأكد الكوني الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين قبل وصولهم إلى مناطق الشمال ومكافحة الجريمة المنظمة لضمان استقرار الجنوب وإحداث تنمية مكانية فيه.