الدبيبة: نشيد بكافة الجهود الدولية بشأن الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أشاد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بكافة الجهود الدولية الحكومة وغير الحكومية، المبذولة، بشأن الفيضانات والسيول، التي ضربت درنة، وعدد من البلديات المجاورة، في سبتمبر 2023.

جاء ذلك، خلال اجتماع، لاستعراض تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023، والمعد من البنك الدولي، مع فريق الاستجابة والطوارئ الحكومي وعدد من المؤسسات الحكومية الواردة بالتقرير..

وعقد الاجتماع، وفقا للحكومة، بهدف وضع منهجية، للتعامل مع البيانات الواردة فيه.

وأكّد الدبيبة، على العمل للاستفادة، من كل التقارير والبيانات الواردة، من المنظمات الدولية كافة، بعد مراجعتها، والتأكد من توافقها ومنهجيتها.

ووجّه، كافة المؤسسات الواردة بالتقرير، بإعداد موقف حول البيانات المتعلقة بها، ومدى تطابقها مع بياناتها ومعلوماتها وتقييماتها التي أعدتها، وإحالة تقرير إلى لجنة الاستجابة والطوارئ.