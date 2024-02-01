الخارجية القطرية: المقاومة الفلسطينية استلمت مقترح وقف إطلاق النار وننتظر ردهم

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجدالأنصاري، الخميس ، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تسلمت مقترح وقف إطلاق النار “في أجواء إيجابية، وننتظر ردهم”، في إشارة إيجابية لسير المفاوضات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

هذا و أبدى الأنصاري، “تفاؤلاً” في أن يقود العمل الحالي على إبرام صفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلى “هدنة مطولة” بين حركة حماس وإسرائيل.

كما قال الأنصاري إنه “عندما نتمكن من التوصل إلى هدنة مطولة، فإن احتمالية إنهاء الصراع تزداد بالتأكيد”. وأضاف أنه “متفائل جداً” في أن يقود إطار العمل الحالي لصفقة المحتجزين إلى “هدنة مطولة”.