الحكومة الليبية تؤكد قرب إنهاء التشطبيات الأخيرة بمطار الكفرة الدولي

1 فبراير، 2024 10:58 ص
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أخبار ليبيا 24

تواصل الشركات المنفذة لأعمال الصيانة والتطوير بمحطة ركّاب وصالات ومرافق مطار الكفرة الدولي، إنهاء التشطبيات الأخيرة بمحطة الركّاب ومرافق مطار الكُفرة الدولي وتضع اللمسات الأخيرة لإتمام صالة المغادرة بتركيب السقف المعلق وتكملة أعمال الإنارة.

وأكد العاملون والمسؤولون في مطار الكفرة الدولي عبر مكتب العلاقات والإعلام بالمطار على الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، نظير جهوده من أجل التنمية والإعمار في مدينة الكفرة وكافة المدن والمناطق بحسب ما جاء في بلاغ للحكومة.

1 فبراير، 2024 10:58 ص
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