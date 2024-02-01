اسرائيل تفرج عن 114 فلسطينياً كانوا محتجزين في سجونها

أعلنت إسرائيل، الخميس، الافراج عن 114 فلسطينيا بينهم 4 سيدات، اعتقلهم الجيش من مناطق مختلفة بقطاع غزة خلال عمليته البرية التي بدأها في 27 من اكتوبر 2023.

وأفادت مصادر صحفية ، بأن 114 فلسطينيا وصلوا إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، كان الجيش الإسرائيلي اعتقلهم خلال عمليته البرية على القطاع”.

وفي ذات السياق، افرج عن نحو 10 فلسطينيين مُفرج عنهم بينهم سيدة، تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى أبو يوسف النجار، بمدينة رفح جنوب القطاع، بسبب أوضاعهم الصحية الصعبة .