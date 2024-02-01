إنشاء ثلاث محطات كهربائية في بلديات الأبيار والمليطانية وتوكرة

1 فبراير، 2024 8:02 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، بالحكومة الليبية، عوض البدري، البدء الفوري في إنشاء عدد ثلاث محطات لبلديات، توكرة والمليطانية والأبيار.

جاء ذلك خلال زيارة، قام بها رفقة، وزير المواصلات والنقل، عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الاتصالات والمعلوماتية، سالم الدرسي، إلى بلدية المليطانية.

وجرت خلال الزيارة، مناقشة مشاكل الكهرباء والطرق والاتصالات، ببلديات الأبيار وتوكرة والمليطانية، شرقي بنغازي، والآثار المترتبة، على ما تعرضت له منطقة المليطانية، من سيول وفيضانات خلال الفترة السابقة.

وقالت الحكومة، إن تلك البلديات، ستشهد فتح مسارات طرق، ومختنقات جديدة، بتعليمات من وزير المواصلات والنقل.

1 فبراير، 2024 8:02 م
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