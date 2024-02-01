إسبانيا: عدد المهاجرين من غرب إفريقيا لجزر الكناري قفز لأضعاف مضاعفة

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أظهرت بيانات نشرتها، وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، أن عدد المهاجرين من غرب إفريقيا، الذين عبروا البحر في قوارب هشة للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، قفز بأكثر من 1000٪ في يناير، مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوزارة، إن إجمالي 7270 مهاجرًا غير نظامي، وصلوا إلى الأرخبيل، الواقع في المحيط الأطلسي، في الفترة من 1 إلى 31 يناير، بزيادة تقارب 13 ضعفًا عن 566 في نفس الشهر، من عام 2023.

وكانت سلسلة، الجزر الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وهي واحدة من الوجهات السياحية، الأكثر شعبية في إسبانيا، نقطة دخول لـ 39910 مهاجرين العام الماضي، وهو رقم قياسي على الإطلاق.

واستقبلت، جزيرة إل هييرو، أصغر الجزر الواقعة في أقصى الغرب، عددًا من المهاجرين يفوق عدد سكانها، البالغ 9000 نسمة في عام 2023.

ووفقا لتقرير سنوي، صادر عن منظمة “واكينغ بوردر” الحقوقية، فإن الطريق الأطلسي، المؤدي إلى جزر الكناري، هو طريق الهجرة الأكثر دموية إلى إسبانيا، حيث فقد 6007 أشخاص حياتهم خلال الرحلة، البحرية المحفوفة بالمخاطر، العام الماضي.

وأضافت الوزارة، أن العدد الإجمالي للمهاجرين، الذين دخلوا إسبانيا، بشكل غير قانوني، في يناير، عن طريق البر والبحر، بلغ 8067، بزيادة قدرها 524% مقارنة بالعام الماضي.