أعده خبراء من البنك الدولي.. حكومة الدبيبة تستلم نسخة من تقرير تقييم أضرار الفيضانات شرق ليبيا

1 فبراير، 2024 1:42 م
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أخبار ليبيا 24

سلمت الممثلة المقيم للبنك الدولي في ليبيا، هنريت كالنتيرن، نسخة من تقرير تقييم الأضرار الناتجة عن العاصفة المتوسطية التي ضربت مؤخراً مناطق شرق البلاد، إلى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بديوان الوزارة بطرابلس.

وذكرت وزارة المالية في بيان لها الأربعاء، أن التقرير أعده نخبة من خبراء البنك الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وجرى نشره رسميًا على موقع البنك الدولي الإلكتروني خلال الأيام الماضية.

وفي السياق، بحث الجانبان جملة من الموضوعات المهمة، ذات العلاقة بمجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ووزارة المالية.

1 فبراير، 2024 1:42 م
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