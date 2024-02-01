أجواء شتوية وأمطار قادمة تستمر لأيام على هذه المناطق في ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تتكاثر السحب مساء غدًا الجمعة على الشمال الغربي مع فرصة لهطول أمطار من حين لآخر خاصة بداية يوم السبت القادم .

وفي السياق، توقع خبراء أرصاد عن أجواء شتوية وممطرة هذه الليلة ومستمرة على أقصى مناطق الشمال الشرقي من البلاد مع فرصة لهطول أمطار متفرقة قد تصاحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتشير التوقعات ألي تسرب هواء بارد في طبقات الجو العليا على هيئة أخدود وجبهة باردة تمر على شمال البلاد بداية الشمال الغربي ومن تم الشمال الشرقي بداية من مساء ليلة الجمعة وتستمر لبداية الأسبوع القادم السبت والأحد.

ويعمل في تكاثر للسحب وفرصة لهطول أمطار متفرقة قد تكون جيدة محليا وأحيانا مصاحبه للزوابع الرعدية.