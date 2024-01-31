وصول شاحنتين..شركة البريقة تؤكد استمرار توريد غاز الطهي للمناطق الجنوبية 

31 يناير، 2024 11:50 ص
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أخبار ليبيا 24 

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إن إمداداتها ستستمر بتوريد أسطوانات غاز الطهي إلى المنطقة الجنوبية. 

وأضافت الشركة أن شاحنتين تحملان 490 أسطوانة غاز وصلتا إلى منطقة الجديد بالقرب من مدرسة الحرية بمدينة سبها أمس (الثلاثاء). 

وأكدت شركة البريقة التزامها الكامل بالتوزيع المنتظم لغاز الطهي في المنطقة الجنوبية. 

وأشارت إلى أن القوى العاملة في الشركة بأكملها على استعداد لبذل جهد إضافي لتزويد المواطنين بهذه السلعة الحيوية. 

31 يناير، 2024 11:50 ص
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