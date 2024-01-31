نشر دوريات مكثفة للبحث الجنائي في سبها

31 يناير، 2024 12:34 ص
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أخبار ليبيا 24

نشر، جهاز البحث الجنائي، دوريات مكثفة بمداخل ومخارج ووسط، مدينة سبها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقال، المتحدث باسم الجهاز، وليد العرفي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن رئيس الجهاز، اللواء صلاح هويدي، أصدر تعليماته للدوريات الأمنية، بالانتشار في مفترقات المدينة، ومداخلها ومخارجها، للتصدي لكافة المظاهر، التي من شأنها، أن تخل بالأمن العام.

ووصل هويدي، إلى سبها رفقة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام بوزريبة، والقادة الأمنيين اليومين الماضيين إلى مدينة سبها.

وتنطلق في سبها حملة أمنية موسعة، لمداهمة أوكار الجريمة المنظمة والتهريب، وإزالة العشوائيات وإخلاء المباني، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الخارجين عن القانون، والقبض على المطلوبين على ذمة قضايا وعليهم أمر ضبط وإحضار.

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31 يناير، 2024 12:34 ص
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