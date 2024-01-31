ملف زيادة إنتاج النفط والمخصصات المالية على طاولة “الكبير” و”شكشك” و”بن قدارة”

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عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اجتماعاً موسعاً في مصرف ليبيا المركزي لبحث زيادة إنتاج النفط والمخصصات المالية المطلوبة لتلك المشروعات المزمع تنفيذها.

وتمت مناقشة آلية سداد المحروقات والتحديات القائمة، وفي ختام اللقاء، أكّد الحضور على دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وتشجيعها على رفع معدلات الإنتاج.

و أثنى المجتمعون على المشروعات التطويرية التي قدمتها المؤسسة وأكّدوا على وضع آلية واضحة لتمويلها، كما تناول الاجتماع مسألة الشفافية والإفصاح، مع التأكيد على ضرورة تعزيز عمليات المراجعة والتدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية المعنية.

بجانب قضايا النفط، تناول الاجتماع أزمة المياه في مدينة زليتن، حيث أكد المشاركون على دعم جهود الحكومة ومساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في معالجة هذه الأزمة.