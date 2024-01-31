مصابين بأمراض وعليهم قيودات أمنية..الهجرة غير الشرعية بنغازي يرحل 162 مهاجرًا نيجيريًا

31 يناير، 2024 12:07 م
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أخبار ليبيا 24 

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، عدد 162 مهاجرًا غير شرعي من مركز إيواء وترحيل قنفودة. 

وأوضح المكتب الإعلامي، أن المهاجرين من الجنسية النيجيرية، منهم مصابين بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي cB. 

وأضاف المكتب الإعلامي، أنه تم ترحيل المهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عن طريق منفذ مطار بنينا الدولي تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم. 

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم ضبط المهاجرين من خلال الحملات اليومية التي يقوم بها الفرع داخل الاختصاص ومنهم من عليه قيودات أمنية وإبعاد. 

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذه الأعمال يقوم بها الفرع للحفاظ على الأمن القومي والصحي للمدينة. 

31 يناير، 2024 12:07 م
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