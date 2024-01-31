لصحة الكبد وتحسين وظائفه.. إليك مجموعة من النصائح الهامة!

أخبار ليبيا 24

يعد الكبد الحاجز الرئيسى أمام كل السموم فى جسم الإنسان، حيث يخلصك من كل ما هو ضار.

كما يساعد الجسم على الانتعاش والالتئام والتخلص من الترسبات الخطيرة أولا بأول.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع جونز هوبكنز ميديسن الطبى، فإن الكثير من العادات الخاطئة تؤثر سلبا على الكبد.

ومنها تناول الأطعمة المقلية والدهون وشرب المشروبات غير الصحية، فضلا عن تناول الكثير من السكر.

وكذلك نمط الحياة غير الصحى الذى يجعل الإنسان لا ينال قسطا كافيا من الراحة،

ولا من الطعام الصحى ولا من الرياضة التى تنشطه وتعزز من سلامته، فضلا عن السمنة وزيادة دهون الجسم.

وتابع التقرير موضحا أن من أفضل النصائح لتعزيز صحة الكبد وتعزيز وظائفه وتحسينها:

– الاهتمام بالحصول على التطعيمات الخاصة بالوقاية من أمراض الكبد مثل التهاب الكبدى أ، وتطعيمات التهاب الكبدى ب، والكبدى سى.

حيث ينتشر التهاب الكبدى من الطعام الملوث والشراب الملوث، لذا احرص على تناول الطعام داخل منزلك أو من أماكن موثوقة.

– لا تكثر من استخدام المبيدات الحشرية فالتركيزات العالية منها يمكن أن تضر الكبد.

فيما أضاف تقرير نشر فى موقع أمريكان ليفر المعنى بصحة الكبد:

لا تتشارك أدوات النظافة الشخصية الخاصة بك مع أى شخص خاصة أدوات الحلاقة وفرش الأسنان

وأي نوع من الأدوات الحادة التي نستخدمها في نظافتنا الشخصية.

– لا تحلق رأسك أو ذقنك عند أشخاص غير موثوقين وبأدوات يستخدمها الجميع في محلات الحلاقة.

– استخدام الصابون العادي مع المياه في غسيل اليدين يقي من أغلب أمراض الكبد.

– احترس من الإسراف في تناول الأدوية لأنها قد تضر الكبد بشكل كبير.

– عند التبرع بالدم عليك التبرع في أماكن موثوقة.

– عند التعرض للحقن لا تسمح بالحقن إلا من مصادر آمنة.