لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تبدأ في حصر مشاريع بلدية الكفرة

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، بحضور عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اجتماعاً موسعاً بعميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، وذلك للبدء في حصر المشاريع المستهدفة في البلدية والتي سيتم تنفيذها في النصف الأول من العام الحالي.

واطلع العريبي على أوضاع البلدية وما تحتاجه في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تم الاتفاق على حصر كافة المشاريع الخاصة بتطوير القطاع التعليمي والصحي والخدمي للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، قد شدد على ضرورة تكاتف الجهود للإطلاق الفوري للمشاريع وتلبية متطلبات واحتياجات بلديات الواحات.

وقالت اللجنة إن العريبي عقد اجتماعا أمس الثلاثاء مع عضو مجلس النواب عن جالو أجخرة حمد ماقيق، وعميد بلدية الواحات وأعضاء المجالس البلدية جالو وأوجلة وأجخرة ومدراء المستشفيات في هذا الصدد.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماع يأتي تماشيا مع خططها لاستهداف مدن الواحات من خلال إقامة مشاريع خدمية تعمل على تحسين ظروف المواطنين.

وأفادت لجنة الإعمار والاستقرار أن من أهم هذه المشاريع إنشاء وصيانة المستشفيات وتوفير المعدات والتجهيزات الحديثة اللازمة.