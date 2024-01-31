لارتكابها جريمة خدش الحياء.. دعم الاستقرار يُعلن ضبط  فاطمة الطرابلسية الشهيرة بـ “الحمصة”

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز دعم الاستقرار ضبط المغنية الشعبية، فاطمة الطرابلسية الشهيرة بـ “الحمصة”؛ وذلك لارتكابها جريمة خدش الحياء، وفق بيان الجهاز.

وأكد الجهاز في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد “الحمصة” على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانوناً.

وأوضح جهاز دعم الاستقرار أنه سيقف سداً منيعاً وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأخلاق وقيم مجتمعنا.

ولفت الجهاز إلى أن ضبط “الحمصة” جاء على خلفية المقطع المرئي الخادش للحياء العام والذي تم تداوله، مشيرا إلى أن الإدارات المختصة في الجهاز قامت بضبط المدعوة “الحمصة” لارتكابها جريمة خدش الحياء.

وأشار الجهاز إلى ذلك يأتي في إطار حرصه على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز المجتمع الليبي.