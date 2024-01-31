لأول مرة منذ إنشائها.. تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء طبرق استعدادا لإدخالها على الشبكة

31 يناير، 2024 10:27 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، تشغيل الوحدة  الثالثة بمحطة كهرباء طبرق كاختبارات تشغيلية استعدادا لإدخالها على الشبكة العامة لدعم استقرارها.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب أن تشغيل الوحدة الثالثة يعد هو الأول منذ إنشاء المحطة، لافتة إلى أن دخول الوحدة على الشبكة من شأنه دعم استقرار وضع الشبكة واستدامة التغذية الكهربائية.

يشار إلى أن ليبيا كانت تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 12 ساعة، ما دفع الليبيين بالبحث عن طرق بديلة لتوفير الكهرباء.

وكانت الشركة العامة للكهرباء وقعت عقد إنشاء محطة طبرق الغازي في سبتمبر 2017 مع شركة متكا اليونانية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 740 ميغا وات.

 

31 يناير، 2024 10:27 م
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