كشف غموض ادعاء عامل محل لإخفاء جريمة سرقة

أخبار ليبيا 24

كشف، عناصر البحث الجنائي، في طرابلس، غموض ادعاء عامل محل، لإخفاء جريمة سرقة، من المحل الذي يعمل فيه.

وأفادت، مديرية أمن طرابلس، أن عملية الكشف عن الجريمة جاء بعد تلقي، مركز غوط الشعال، بلاغا بشأن واقعة سرقة من داخل محل، بحي الآثار، لبيع السلع الكهرومنزلية.

وقالت المديرية، إن مكتب البحث الجنائي، تابع موضوع الواقعة، وكلّف فريقًا للتواصل مع المشتكي، وإعادة ضبط أقواله.

وأضافت، أن بالاستدلال معه، تبيّن أن لا أساس لادعاءاته، وأنّه اختلق الجريمة، لإخفاء جريمة سرقة مبلغ من المحل.

وأوضحت المديرية، أن المدعي ارتكب عدة سرقات من داخل المحل، بلغ قدرها نحو 42360 دينار ليبي.

وذكرت، أنّه يقوم بإرسالها لشخص يعرفه، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما أنّه قام بشراء ساعة رجالية وزجاجة عطر.

وأضافت المديرية، أن المدعي، عندما طلب منه صاحب المحل، قفل الحساب، ولم يستطع تغطية العجز؛ اختلق جريمة السرقة.

وقالت، مديرية أمن طرابلس، إن المتهم استرجع مبلغ 1400 دينار من المسروقات، إضافة إلى تسليم ساعة يد وزجاجة عطر اشتراها بالأموال المسروقة. احيل المتهم، رفقة المبرزات، إلى مركز شرطة غوط الشعال، من حيث الاختصاص.