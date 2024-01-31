في واقعة نادرة الحدوث.. اتحاد الكرة المصري يتقدم باعتذار رسمي عن إخفاق المنتخب في بطولة أفريقيا

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تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، في واقعة نادرة الحدوث، بالاعتذار في بيان رسمي إلى جماهير الكرة بعد الخروج الصادم للمنتخب الأول من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار.

وفي بيان نشر على حسابه بموقع “إكس”، تقدم الاتحاد المصري بالاعتذار إلى الجماهير المصرية بسبب عدم تحقيق طموحها أو أهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري “الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة”.

وقال مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه بصدد عقد اجتماع في الرابع من فبراير المقبل، لمناقشة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وكان “الفراعنة” الذين يحملون الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (7 مرات)، قد ودعوا البطولة الأحد الماضي، بركلات الترجيح بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق.

وقدم المنتخب المصري، وصيف النسخة الماضية من البطولة، أداء باهتا طوال مشوار البطولة الحالية، ولم يحقق خلال 4 مباريات أي انتصار، مما أثار غضب الشارع المصري.

وبلغ الأمر تقدم أحد نواب البرلمان بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن الأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب، مطالبا بمحاسبة المسئول عن التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي يتقاضي مليوني و400 ألف دولار سنويا.