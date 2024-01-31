ضبط أحد مروجي حبوب الهلوسة بمنطقة الليثي

31 يناير، 2024 7:54 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغـازي، اليوم الأربعاء، أن قسم التحريات العامة التابع لها تمكن من ضبط أحد مُروجي حبوب الهلوسة بمنطقة الليثي.

وقالت المديرية في بيان لها، إن معلومات ودت عن أحد مروجي حبوب الهلوسة بمنطقة الليثي طريق النهر وأفادت المعلومات أنه من ذوي السوابق في الإتجار بهذه الآفة.

وعلى الفور انتقل أعضاء التحريات إلى مكان تواجد الشخص المطلوب حيث تم إعداد كمين محكم وضبطه. وبتفتيشه احترازيًا تم العثور بحوزته على 50 قرص نوع ترامدول.

وتم الإنتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “م.ر.م” من مواليد 1993 وأُحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

31 يناير، 2024 7:54 م
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