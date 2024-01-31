صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي في 2024

في تقرير صادر عنه ، الثلاثاء ، رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليستقر عند 3.1 بالمئة، مقارنة مع 2.9 بالمئة في تقديرات صدرت خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وذكر الصندوق أنه “من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1 بالمئة في 2024 و3.2 بالمئة في عام 2025، و3.1 بالمئة في 2023.. ستصدر بيانات العام الماضي بحلول أبريل/نيسان المقبل”.

وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2024 أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية من تلك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر.

وأرجع رفع تقديراته للنمو خلال العام الجاري، إلى المرونة الأكبر من المتوقع في اقتصادات الولايات المتحدة والعديد من الدول في الأسواق الناشئة، مثل تركيا، والبرازيل، فضلا عن الدعم المالي في الصين.