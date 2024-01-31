رئيس هيئة الحج: مستعدون لموسم الحج بجاهزية عالية

أخبار ليبيا 24

أكّد، رئيس هيئة الحج، علي البشير، اليوم الأربعاء، بأن جاهزية الهيئة، لتنفيذ موسم الحج، لهذا العام عالية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

وقدّم البشير، موقفا حول الخطوات المتخذة، بشأن استكمال الإجراءات التعاقدية بالمملكة السعودية، من تسكين ومشاعر ونقل بين المدن.

كما قدّم موقفًا، حول التعاقد مع شركة الخطوط الأفريقية، لنقل الحجاج من مطارات معيتيقة وسبها ومصراتة والأبرق وبنينا وطبرق.

وأكّد البشير، أن هيئة الحج، أخذت في عين الاعتبار، معالجة كل الملاحظات، التي حدثت مع حجاج ليبيا خلال العام الماضي، في جانب المشاعر.

وقال، إن التنسيق مستمر، مع وزارة شؤون الحج بالمملكة السعودية، والقنصلية الليبية، للرفع من مستوى الاستعدادات في كافة الجوانب.