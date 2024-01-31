خلال 24 ساعة.. الدفاع الروسية تعلن تحييد 895 جنديا أوكرانيا وإسقاط 81 مسيرة

31 يناير، 2024 8:02 م
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أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن خسائر الجانب الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 895 جنديا بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات، وإسقاط 81 طائرة مسيرة.

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليوم عن سير العمليات العسكرية، أن الجيش الروسي تمكن من صد هجمات للجانب الأوكراني على محاور: /كوبيانسك، وكراسني ليمان، ودونيتسك، وجنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وخيرسون/.

وأشار التقرير إلى تدمير رادار لكشف الأهداف الجوية، وإصابة قوات ومعدات عسكرية في 136 منطقة، بالإضافة إلى إسقاط 9 صواريخ من نظام /HIMARS/.

31 يناير، 2024 8:02 م
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