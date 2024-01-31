أخبار ليبيا 24

أصدر، نادي الأخضر، اليوم الأربعاء، بيان اعتذار لنادي الهلال، بعد آخر مواجهة بينهما، في ذهاب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكان نادي الهلال، قد أعرب عن استنكاره الشديد، لوجود عبارات بذيئة رفعها جمهور الأخضر، ضده، خلال المباراة، التي خسرها في البيضاء، بنتيجة 3:1.

وأكد، نادي الأخضر، حرصه الدائم على توطيد العلاقة الوثيقة، التي تجمعه بجميع الأندية الرياضية.

وقال، إننا دائما ما نعمل على تعزيز أهمية الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين جميع الأندية، التي نسعى من خلالها إلى بناء روابط إيجابية، وتعاون مثمر، يساهم في نجاح المسابقات الرياضية.

وأضاف، أنّه يؤكد على العلاقة التاريخية، التي تجمعه بنادي الهلال، “ونتقدم بالاعتذار لأسرة نادى الهلال عن أي خطأ بدر منا”.

وقال، إن “جماهير مؤسسة النادي الأخضر، كانت ولازالت علامة فارقة في تعزيز العلاقات مع كافة الأندية الرياضية، ونبذ العنف والشغب والألفاظ البذيئة، وهذا ما كان وسيكون، بفضل جماهيرنا الواعية والمدركة، لحجم مسؤولياتها تجاه الوسط الرياضي، بصفة عامة”.

الهلال يستنكر

وكانت إدارة نادي الهلال، قد استنكرت في، بيان، بأشد العبارات، “الفعل المشين الذي شاهده الجمهور الرياضي على الشاشات، من وجود عبارات بذيئة ضد نادي الهلال تمت كتابتها على لافتة قماشية وتعليقها في مكان واضح في الملعب، طوال زمن المباراة”.

وقالت الإدارة، إننا “نؤكد أننا لن نترك حقنا وقد سلكنا بالفعل الطرق القانونية وبدأنا في إجراءات رفع دعوة قضائية ضد، كل من هو مسؤول ومن كان وراء رفع هذه العبارات البذيئة ضد نادي الهلال”.

وأضافت، أن “هذا الفعل المشين، ترفضه كل القيم الرياضية والعرفية والدينية؛ وهذا يجعلنا نطالب لجنة المسابقات واتحاد الكرة بتحمل المسؤولية، وتطبيق أقصى العقوبات، التي تمنع تكراره، في ملاعبنا الرياضية”.