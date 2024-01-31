جهاز الإسعاف يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في زليتن

أخبار ليبيا 24

أعلن، جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى لفروعه، من طرابلس وحتى مصراتة، لمواجهة أزمة ارتفاع، منسوب المياه الجوفية في زليتن.

وقال، جهاز الإسعاف والطوارئ، في بيان، مقتضب، إنهم أعطوا تعليمات، لدعم فرق الطوارئ بزليتن، كما تم تشكيل غرفة عمليات، تعمل على استقبال بلاغات المواطنين.

وقالت حكومة الوحدة، إنّ لجنة الطوارئ ببلدية زليتن، توفر عددا من المساكن البديلة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، الذين تضررت بيوتهم من ارتفاع المياه.