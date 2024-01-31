بسبب جو بايدن.. شاب يقطع رأس والده ويوثق الجريمة عبر «يوتيوب»

أخبار ليبيا 24

وثق رجلا من ولاية بنسلفانيا الأمريكية في مقطع فيديو نشره على الإنترنت جريمة قطعه لرأس والده البالغ من العمر 68 عامًا.

ويدعى الرجل جاستن موهن، البالغ من العمر 32 عامًا، حيث قام بقطع رأس والده، وهو موظف في الحكومة الفيدرالية، وقام بعرض ذلك في فيديو مروع على قناة “يوتيوب”.

وظهر موهن في الفيديو وهو ينتقد الحكومة الفيدرالية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعا أقاربه الذين يعيشون مع موظفين فيدراليين إلى قتلهم.

ظل المقطع المروع، الذي استمر 14 دقيقة، على موقع “يوتيوب” لمدة ست ساعات قبل أن يتم حذفه.

كما ظهر موهن وهو يحمل رأس والده في كيس بلاستيكي ملطخ بالدماء، معلقًا على جريمته بأن “العنف هو الحل الوحيد لقمع العنف”، مشيرا إلى والده بأنه “خائن لوطنه”.

وتم اعتقال موهن من قبل الشرطة، وتم العثور على جثة مقطوعة الرأس في الحمام بعد دهم الشرطة لمنزل الضحية.

وتحدث موهن في الفيديو المروع بصوت مرتفع عن الضرائب وأعلن أن الاقتصاد “يقترب من الدمار”، ودعا إلى قتل كبار المسؤولين بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعي العام والمدعي العام السابق.

كما دعا إلى استهداف المحطات الإخبارية وموظفيها، وطالب بايدن بـ “التنازل عن العرش”.

كما دعا إلى “وقف كل الأيديولوجيات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي في المدارس والأماكن العامة الأخرى”.